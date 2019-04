Willian José marca pela Real Sociedad, mas Celta vence e deixa a zona da degola

O atacante brasileiro Willian José chegou a abrir o placar para a Real Sociedad, mas o Celta buscou a virada por 3 a 1 no segundo tempo, em Vigo, na noite deste domingo, e deixou a zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol.

Com o triunfo obtido em casa, a equipe foi aos 32 pontos e assumiu a 16ª posição. E quem entrou na área de risco da tabela ao cair para o 18º lugar, com 30 pontos, foi o Villarreal, ao ser derrotado por 2 a 1 pelo Betis, em Sevilla, em outro confronto da noite. O Valladolid, 17º, também com 30 pontos, está logo acima da zona de descenso.

No duelo em Vigo, Willian José fez o primeiro gol para a Real Sociedad aos 32 minutos do primeiro tempo, em cobrança de pênalti. Na etapa final, porém, Iago Aspas empatou também em uma penalidade, aos 6, voltou a marcar aos 25 para virar o jogo e depois Maxi Gómez definiu o 3 a 1 nos acréscimos, aos 47.

O resultado ruim fez a equipe de San Sebastián estacionar nos 10 pontos e ficar na décima posição. Já o Betis, que soube aproveitar o fator casa diante do Villarreal ao ganhar com dois gols do argentino Lo Celso, vem logo acima, em nono, com 43 pontos.

Em outra partida realizada no final desta 31ª rodada, Levante e Huesca empataram por 2 a 2, em Valência, em resultado que deixou os anfitriões em 15º lugar, com 33 pontos. O Huesca, com 24, continua na lanterna da tabela, em 20º.