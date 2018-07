Willian José marca, Real Sociedad atropela Villarreal e vence a 2ª no Espanhol

O torcedor da Real Sociedad não poderia pedir por um início melhor de Campeonato Espanhol. Nesta sexta-feira, na abertura da segunda rodada, a equipe chegou à segunda vitória ao atropelar o Villarreal em casa, por 3 a 0, com direito a gol do brasileiro Willian José e noite histórica para o capitão Xabi Prieto.

Com o resultado, a Real Sociedad soma seis pontos e tentará manter o embalo neste início de temporada diante do Deportivo La Coruña no dia 10 de setembro, fora de casa, após a pausa no Espanhol para as Eliminatórias. O Villarreal, por sua vez, segue sem pontuar e tentará a recuperação contra o Betis, no mesmo dia.

Antes da partida, as atenções estavam todas voltadas para o meio-campista Xabi Prieto. Aos 33 anos e com uma carreira inteira dedicada à Real Sociedad, o jogador foi homenageado por seu 500.º jogo com a camisa do clube, em 14 temporadas disputadas.

Mas com a bola rolando, quem tratou de colocar os donos da casa em vantagem foi o brasileiro Willian José. Após confusão na área, o atacante aproveitou rebote do goleiro para marcar, aos 24 minutos.

Foi aos 33, no entanto, que a torcida explodiu com o gol de Xabi Prieto. Após cruzamento da direita, o camisa 10 ficou com a sobra e bateu para a rede. Ainda no primeiro tempo, Juanmi marcou o terceiro e selou a festa dos donos da casa.

Na outra partida desta sexta pelo Campeonato Espanhol, o Betis somou seus primeiros pontos ao bater o Celta de Vigo por 2 a 1, de virada, com gols de Sergio León e Feddal. Maximiliano Gómez fez para o Celta, que continua sem pontuar na competição.