Willian José marca, Real Sociedad bate La Coruña e assume 6º lugar do Espanhol

O atacante brasileiro Willian José marcou o solitário gol do triunfo da Real Sociedad sobre o Deportivo La Coruña, neste domingo, por 1 a 0, em San Sebastián, em jogo válido pela 33ª rodada do Campeonato Espanhol.

O resultado, aliás, foi bem importante à Real Sociedad, que alcançou os 55 pontos, assumiu a sexta posição e entrou na zona de classificação da Liga Europa. O Athletic Bilbao, no entanto, com dois pontos a menos, pode retomar o posto na segunda-feira, quando encara o Eibar fora de casa. Já o La Coruña é apenas o 16º, com 31 pontos.

Precisando do triunfo e mesmo contando com o apoio da torcida, a Real Sociedad encontrava dificuldades para pressionar. Mas, de cabeça, aos 28 minutos do primeiro tempo, Willian José achou a brecha necessária para assegurar a importante vitória. Esse foi o 11º gol do ex-jogador do São Paulo no Espanhol.

Ainda neste domingo, o Betis surpreendeu fora de casa e derrotou o Celta por 1 a 0, com um gol do meio-campista sérvio Brasanac. O triunfo deixou a equipe na 14ª colocação, com 37 pontos, enquanto o time mandante ficou em décimo, com 44.

O Las Palmas, por sua vez, depois de sair na frente com um gol de Kevin-Prince Boateng, não conseguiu segurar o resultado e só empatou com o Alavés, por 1 a 1. As duas equipes permaneceram no meio da tabela, com o Las Palmas em 13º lugar, com 39 pontos, e o Alavés em 11º, com 44, atrás do Celta apenas nos critérios de desempate.