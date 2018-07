Willian José marca, Real Sociedad vence e assume sexto lugar do Espanhol

Com passagens por São Paulo, Santos e Grêmio, Willian José segue se destacando com a camisa da Real Sociedad na sua primeira temporada pelo clube basco. Nesta sexta-feira, ele marcou mais um gol para ajudar o time a vencer o Leganés por 2 a 0, fora de casa, na abertura da 10.ª rodada do Campeonato Espanhol.

O brasileiro aproveitou-se da sua estatura para subir mais alto que a zaga e abrir o placar de cabeça aos 29 minutos, aproveitando chuveirinho na área. O gol foi o quinto dele em 10 jogos pelo Espanhol. Na artilharia, só fica atrás de Griezmann, Suárez e Messi.

Na segunda etapa, Xabi Prieto ampliou e deu números finais à partida. A vitória fez a Real Sociedad ultrapassar momentaneamente o rival Athletic Bilbao e assumir o sexto lugar, com 16 pontos. Fica atrás dos três grandes, do Sevilla e do Villarreal. Já o Leganés tem 10 pontos, em 14.º lugar.

ALEMÃO - No único jogo do dia da Alemanha, pela nona rodada, o Eintracht Frankfurt e Borrusia Mönchengladbach empataram por 0 a 0 no Borussia Park. O time de Frankfurt é sexto, com 15 pontos, enquanto o de Mönchengladbach aparece no nono lugar, com 12. Uma curiosidade é que Eintracht teve titulares de 10 nacionalidades diferentes.