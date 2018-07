Willian José marca, Real Sociedad vence e mantém perseguição ao primeiro pelotão

A Real Sociedad mantém viva a perseguição a uma vaga nas competições europeias. Neste sábado, o time basco contou com um golaço marcado pelo brasileiro Willian José e venceu o Alavés por 3 a 0, no Estádio Anoeta, pela nona rodada do Campeonato Espanhol.

Com o resultado, a Real Sociedad foi à sétima posição com 13 pontos, dois a menos do que o Athletic Bilbao, sexto colocado e último time na zona de classificação à Liga Europa. Já o Alavés parou nos dez pontos, no 11.º lugar.

Xabier Prieto abriu o placar para os donos da casa após receber cruzamento de Carlos Martinez. Ele se antecipou à zaga adversária e cabeceou para as redes aos 22 minutos de jogo.

Já no segundo tempo, aos 12 minutos, Willian José marcou um golaço para ampliar. O ex-são-paulino recebeu lançamento dentro da área, aplicou um lençol de primeira sobre o marcador e, sem deixar a bola cair, tocou por cobertura sobre o goleiro Fernando Pacheco.

A dois minutos do término da partida, Mikel Oiarzabal fez um ótimo cruzamento pelo lado esquerdo e encontrou Carlos Vela, que completou com o pé direito direto para o gol do Alavés.

GRANADA EMPATA COM SPORTING GIJÓN - Ainda neste sábado, na partida dos desesperados da rodada, Granada e Sporting Gijón ficaram no empate sem gols, no Estádio Nuevo Los Carmenes.

As duas equipes amargam a zona de rebaixamento. Enquanto o Granada ainda não venceu e é o lanterna, com apenas três pontos, o Sporting Gijón aparece na 18.ª colocação, com oito pontos em nove rodadas.