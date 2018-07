Willian José passa em branco e Real Sociedad só empata em casa

Quatro dias depois de marcar quatro gols na goleada sobre o Vardar Skopje, da Macedônia, pela fase de grupos da Liga Europa, o atacante brasileiro Willian José passou em branco nesta segunda-feira e a sua equipe, a Real Sociedad, ficou no empate por 1 a 1 com o Espanyol, em San Sebastian, pela nona rodada do Campeonato Espanhol. O ex-jogador de São Paulo, Santos e Grêmio não teve uma boa atuação e foi substituído no segundo tempo.

O brasileiro que pôde comemorar no estádio Anoeta foi do clube de Barcelona. Logo aos nove minutos de jogo, o centroavante Leo Baptistão abriu o placar para o Espanyol, que aguentou a pressão da Real Sociedad até os 24 da segunda etapa, quando Asier Illarramendi marcou o gol de empate da equipe do País Basco.

Em termos de classificação, pouco mudou para as duas equipes. A Real Sociedad segue na nona colocação com 14 pontos, dois a menos que o Villarreal, que hoje está no grupos dos times com vaga em competições europeias. O Espanyol, mais preocupado com a zona de rebaixamento, subiu para 10 pontos na 13.ª posição.

Um pouco abaixo do clube da Catalunha estão Girona e La Coruña, que se enfrentaram nesta segunda-feira na região da Galícia. De forma surpreendente, o Girona venceu por 2 a 1 e se afastou da zona de rebaixamento. Foi a nove pontos, em 15.º lugar, e ultrapassou justamente o rival desta rodada, que agora é o 16.º colocado com oito.