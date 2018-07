Willian José revela desejo de defender a seleção espanhola

O atacante Willian José, da Real Sociedad, declarou nesta terça-feira que estaria disposto a jogar pela seleção da Espanha quando obtiver a nacionalidade do país, procedimento que já foi iniciado.

+ Dono de conglomerado que comprou amistoso da seleção é detido

+ Mané volta a se contundir na seleção senegalesa e preocupa o Liverpool

Em entrevista coletiva, o brasileiro afirmou que quando tiver o passaporte espanhol se colocará à disposição do técnico da seleção espanhola, Julen Lopetegui.

O jogador, de 25 anos, disse que tem mais chances de ser convocado pela Espanha que pelo Brasil, já que, segundo ele, o técnico Tite "está chamando os mesmos", enquanto Lopetegui acompanha muitos jogadores e dá mais oportunidades.

+ Tabela do Campeonato Espanhol

Embora tenha jogado pelas seleções brasileiras de base, o atacante, que chegou à Espanha em 2014 para defender o Real Madrid B, revelou que o futebol da seleção espanhola o deixa "encantado" e que estaria disposto a fazer parte da equipe se for chamado.

Sobre a atual campanha da Real Sociedad, sétima colocada do Campeonato Espanhol, Willian José se disse esperançoso em manter um bom desempenho na temporada e "fazer história com a camisa" do clube.

"Acho que estamos muito bem depois de começar ganhando três partidas seguidas. Tivemos uma sequência de derrotas da qual já saímos e agora queremos vencer o Girona para ficar na parte de cima da classificação", comentou o jogador sobre a partida da próxima sexta-feira, contra o décimo colocado.

Na opinião do jogador, a posição da Real Sociedad na tabela não reflete os méritos da equipe. Para ele, o seria ter mais pontos que os 17 somados até o momento, 14 a menos que o líder Barcelona.

"Jogamos bem em quase todas as partidas desta temporada, mas não temos refletido em pontos esse bom desempenho, acho que merecemos mais", analisou.

Willian José fez 12 gols e quatro assistências na temporada anterior. Na atual, o atacante já soma quatro gols e uma assistência. /EFE