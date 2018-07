Willian José se diz pronto para substituir Luis Fabiano

SÃO PAULO - Willian José será o substituto de Luis Fabiano no São Paulo diante do Mirassol, neste domingo, fora de casa, pela 15.ª rodada do Campeonato Paulista. Ele ganhou a vaga depois que o titular foi cortado neste sábado, por conta de uma lesão muscular na coxa esquerda. Apesar da responsabilidade de substituir um dos principais jogadores do elenco, o atacante garantiu estar pronto.

"O Milton Cruz veio falar comigo já. Infelizmente o Luis não vai poder jogar, mas estou preparado para entrar no time e ajudar mais uma vez. Espero que a gente possa conseguir esta vitória amanhã (domingo), pois será muito importante para o grupo", declarou.

O jogador já substituiu Luis Fabiano nesta temporada, quando o atacante foi desfalque por nove partidas, por conta de um problema na coxa direita. Na ocasião, Willian José aproveitou para se tornar um dos destaques da equipe, marcar nove gols, e se tornar o artilheiro do São Paulo no Paulista e na temporada.

Para ele, esta boa primeira passagem no time titular só aumenta a responsabilidade neste momento. "A minha responsabilidade aumenta de voltar ao time titular e corresponder da mesma maneira que antes. Espero estar em um dia iluminado e fazer meus gols para brigar por esta artilharia", afirmou o atacante, segundo artilheiro do Campeonato Paulista, atrás de Hernane, do Mogi Mirim, que tem 11 gols.