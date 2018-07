Willian José se diz surpreso com boa fase no São Paulo

SÃO PAULO - Até poucos dias atrás, ele era Willian José, um garoto que foi convocado para jogar um Sul-Americano Sub-20 mesmo defendendo o modesto Grêmio Prudente, ganhou uma chance de defender o São Paulo, mas, tímido, não havia aproveitado como podia. Nas últimas semanas, o jovem de 20 anos perdeu o nome composto, virou apenas Willian, e viu cair sobre si a responsabilidade de ser titular da equipe tricolor, no lugar do ídolo Luis Fabiano. Aproveitou com quatro gols em três jogos, e agora quer ainda mais.

Para ganhar de vez a confiança da torcida, Willian quer ter uma grande atuação no clássico deste domingo, contra o Corinthians, no Pacaembu, pela sétima rodada do Paulistão. "Estou na expectativa de fazer um bom jogo e marcar meus gols. Espero que tudo dê certo. Será um jogo muito importante, que vai valer a liderança", comentou o atacante.

O bom início dele surpreende. Apesar de Henrique ter sido o artilheiro e o melhor jogador do último Mundial Sub-20, o São Paulo preferiu emprestar o atacante que revelou e ficar com o coadjuvante da seleção sub-20, contratado no início do ano passado. Com a lesão de Luis Fabiano e a ausência de substitutos, Willian virou titular e foi decisivo nos últimos três jogos. Marcou um contra o Guarani, no empate em 1 a 1, dois na vitória de 3 a 1 sobre a Ponte Preta e mais um no 1 a 1 diante do Comercial.

"Não esperava uma fase tão boa assim logo no começo. Esperava no decorrer do campeonato, mas estou treinando bem para poder ajudar o timer. Fico feliz por ajudar com os meus gols", completou o garoto, que será titular no clássico, formando dupla de ataque com Lucas. Fernandinho e Osvaldo ficarão no banco.