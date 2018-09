Willian José sofre lesão e pode desfalcar Real Sociedad por um mês

Fazendo um bom início de temporada europeia, o atacante Willian José sofreu lesões musculares e pode desfalcar a Real Sociedad por um mês no Campeonato Espanhol. O jogador tem uma contusão no tendão na perna direita e uma lesão de grau dois na altura do quadril da mesma perna.

De acordo com o clube espanhol, ele já está passando por tratamento por meio de "fisioterapia" e "trabalho personalizado". "A volta as suas atividades habituais vai depender da evolução do seu quadro clínico", informou a Real Sociedad, em comunicado.

Willian José, com passagens por Grêmio, São Paulo e Santos, se machucou na rodada passada do Espanhol, na derrota da sua equipe para o Eibar por 2 a 1, fora de casa. O brasileiro marcou o gol da Real Sociedad em cobrança de pênalti no jogo válido pela terceira rodada.

O atacante de 26 anos iniciou a temporada marcando um dos gols do seu time na vitória sobre o Villarreal por 2 a 1, na rodada de abertura do Espanhol. Na temporada passada, ele marcou 20 gols e foi uma das referências no ataque da Real Sociedad, que soma quatro pontos e ocupa o oitavo lugar da tabela do campeonato.