Willian José sonha com ano 'maravilhoso' no São Paulo

Apresentado oficialmente pelo São Paulo nesta sexta-feira, o atacante Willian José, que defendeu o Prudente em 2010, espera alcançar o mesmo sucesso do começo do ano, quando conquistou o título do Campeonato Sul-Americano sub-20 com a seleção brasileira, nos próximos meses no novo clube.

"Estou chegando agora, vim trabalhar, vim conquistar meu espaço e ajudar o São Paulo a conquistar títulos. Tem sido um começo de ano maravilhoso e espero que continue sendo assim", afirmou Willian José, que chegou a ser testado pelo técnico Paulo César Carpegiani entre os titulares no treino desta sexta-feira.

Com apenas 19 anos, o atacante espera não sentir a pressão de defender pela primeira vez um dos grandes clubes do futebol brasileiro. "Tomara que [a camisa] não pese. Vai ser muito bom para a carreira, fui campeão com a seleção, e espero conquistar títulos no São Paulo, dar sequência ao trabalho e fazer o mesmo no São Paulo", comentou.

Willian José explicou as suas características e revelou que gosta de ser escalado apenas como centroavante. A posição é uma das carências do atual elenco do São Paulo. "Sou centroavante, faço o pivô. Não gosto de sair da área".

