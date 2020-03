Willian lamenta chances perdidas pelo Palmeiras: 'Saímos bravos com o resultado'

O tropeço deste sábado no Campeonato Paulista, em casa, contra a Ferroviária, impediu o Palmeiras de assumir a liderança do Grupo B da competição e também da classificação geral. A equipe alviverde abusou das chances perdidas e ficou no empate por 1 a 1. Os jogadores admitiram a necessidade de melhorar a pontaria.

LEIA TAMBÉM > Palmeiras cede empate à Ferroviária e perde chance de assumir a liderança

Autor do gol que abriu o placar e artilheiro palmeirense no ano, Willian não escondeu a insatisfação com o tropeço e as oportunidades desperdiçadas. "Com todo respeito à equipe da Ferroviária, que nos criou dificuldade, mas as chances mais claras foram nossas. Temos que ser eficientes, aproveitar as oportunidades. Saímos bravos com o resultado, ainda mais na nossa casa. Era a oportunidade de assumir a primeira colocação do grupo", reclamou o atacante.

Rony, um dos mais acionados no empate com a Ferroviária, engrossou o discurso de Willian. Com a Copa Libertadores em mente, o ponta projetou o duelo com o Guaraní, do Paraguai, na próxima terça-feira, novamente no Allianz Parque.

"É até difícil falar neste momento, porque poderíamos ter vencido, e o empate foi em uma infelicidade nossa. Agora é levantar a cabeça, porque temos um jogo importantíssimo. Esperamos entrar mais ligados para fazer uma grande partida e sair com o resultado positivo", disse.

O Palmeiras ocupa a segunda colocação do Grupo B do Campeonato Paulista, com 18 pontos - um a menos que o Santo André. Na Libertadores, o time divide a liderança do Grupo B com o Guaraní, próximo adversário.