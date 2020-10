Willian lamenta novo revés do Palmeiras: 'O momento é ruim, mas tem nada perdido'

O Palmeiras sofreu neste domingo sua quarta derrota consecutiva no Brasileirão. Fora de casa, o time paulista foi batido pelo Fortaleza por 2 a 0. Na avaliação do atacante Willian, o momento é ruim, mas pode ser revertido pela equipe nos próximos jogos.

"Vamos falar o quê? Não tem o que falar. É claro. Bater no peito, assumir a responsabilidade e entender que o momento é ruim, mas não tem nada perdido. Temos um grupo bom. Nesse momento é falar menos possível e trabalhar forte para ajustar o que precisa ser ajustado", disse o atacante, sem esconder o incômodo pelo novo revés.

Willian entrou em campo no começo do segundo tempo. Mas, como aconteceu com os companheiros de time, não conseguiu alterar a postura do Palmeiras em campo. No primeiro jogo da equipe após a demissão do técnico Vanderlei Luxemburgo, o time mostrou a mesma lentidão e apatia das partidas anteriores.

"Infelizmente, nosso momento não é bom. Temos de erguer a cabeça, ter personalidade, assumir essa responsabilidade. Sabemos do peso da cobrança do Palmeiras. Somente nós vamos reverter essa situação", disse o atacante.

Para Willian, o clima no time mudará assim que quebrar a série de resultados negativos. "Somente as vitórias vão dar essa virada de chave. Sabemos que futebol é assim. É não nos abater e ter humildade de aceitar, ouvir as críticas."