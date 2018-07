Willian Magrão diz que vitória sobre o Bahia tirou 'peso' das costas do Cruzeiro

BELO HORIZONTE - Depois de três partidas sem vencer e sem marcar gols, o Cruzeiro finalmente voltou a conseguir um triunfo diante do Bahia, no último domingo, por 3 a 1. Um dos gols foi do volante Willian Magrão, que marcou pela primeira vez com a camisa do clube e avaliou que o resultado serviu para tirar o peso das costas dos jogadores.

"Estávamos com um peso muito grande porque não estávamos conseguindo vencer, e graças a Deus conseguimos hoje (domingo)", declarou o volante, que exaltou o trabalho feito pelos jogadores ao longo da semana.

"Graças a Deus eu fui feliz, não só eu, mas todos os meus companheiros. Nós estávamos precisando de uma vitória como essa. A gente estava todos os dias lutando, trabalhando e falando que nosso grupo é bom e que vai sair dessa. E hoje (domingo), graças a Deus nós conseguimos vencer", comentou.

Com 46 pontos, na décima colocação, o Cruzeiro não tem grandes pretensões para as últimas três rodadas do Brasileirão. Diante do Fluminense, neste domingo, o técnico Celso Roth terá as voltas do lateral-direito Ceará, do volante Charles e do meia Montillo, que cumpriram suspensão contra o Bahia.