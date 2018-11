Willian Maranhão vê Grêmio favorito, mas avisa: 'O Vasco tem que pontuar'

Embalado pela vitória no clássico da última rodada sobre o Fluminense, o Vasco volta a campo neste domingo para encarar o Grêmio, em Porto Alegre, buscando uma vitória para respirar de vez na luta contra o rebaixamento. Diante do campeão da Libertadores do ano passado e semifinalista da atual edição da competição, o volante Willian Maranhão não poupou elogios ao adversário, mas ressaltou a necessidade de pontuar.

"Temos conversado bastante sobre o adversário. Sabemos que o Grêmio é uma equipe forte, mais ainda quando joga dentro de casa. Eles fizeram uma grande campanha na Libertadores e estão próximos do G-4. São favoritos, mas o Vasco é um clube gigante. Sabemos do nosso potencial e vamos procurar fazer um bom jogo, até porque temos que pontuar para sair de vez desse desconforto", declarou nesta quarta-feira.

O time gaúcho ainda não definiu sua escalação para domingo, mas pode ter o retorno de Luan, que se recupera de um problema muscular. Se isso acontecer, Willian Maranhão pode ser o responsável por marcar o jogador.

"O Luan é um grande jogador, tem muita qualidade, já passou pela seleção brasileira. É um cara habilidoso e importante para o ataque do Grêmio, mas a equipe deles possui peças de reposição e temos que estar atentos. É uma equipe forte, será um jogo bem disputado, mas estamos trabalhando e estudando muito. Será muito importante para a nossa sequência se conseguirmos voltar de lá com uma vitória", considerou.

Para o confronto, o Vasco não poderá contar com o zagueiro Leandro Castán, suspenso. O favorito para ocupar sua vaga é o colombiano Oswaldo Henríquez, mas Lucas Kal e Ricardo Graça correm por fora na disputa. O técnico Alberto Valentim deve definir a equipe nos próximos dias.