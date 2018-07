Chelsea goleia o City e avança às quartas da Copa da Inglaterra

O Chelsea goleou o Manchester City por 5 a 1 neste domingo, em casa, e avançou para as quartas de final da Copa da Inglaterra. Willian marcou um dos gols no duelo que teve Hazard como protagonista. Além de deixar o dele, o camisa 10 teve participação direta em outros três tentos dos anfitriões.

A partida teve também a apresentação de Alexandre Pato aos torcedores do Chelsea. Antes de começar o jogo, o atacante brasileiro foi anunciado nos alto-falantes como "the great striker" (o grande artilheiro). Ele entrou no gramado e acenou para os fãs. Pato, no entanto, ainda recupera a forma física e não foi relacionado para a partida contra o City.

O Chelsea, comandado pelo técnico Guus Hiddink, optou por entrar em campo com força máxima. Willian começou entre os titulares e Oscar ficou na reserva. O City, de Manuel Pellegrini, colocou um time misto.

Com a equipe mais entrosada, os anfitriões foram melhores no primeiro tempo e abriram o placar aos 37 minutos. Hazard cruzou e Diego Costa cabeceou para as redes. O City esboçou uma reação e conseguiu empatar a partida dois minutos mais tarde. Iheanacho foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Faupala marcar.

O massacre do Chelsea ficou guardado para o segundo tempo. Logo aos três minutos, Willian puxou contra-ataque, tabelou com Hazard e bateu na saída de Caballero para deixar o Chelsea novamente na frente. Aos oito, Hazard cruzou, a zaga do City tentou afastar, mas Cahill aproveitou a sobra e mandou uma bomba para as redes.

O City não esboçava reação e levou o quarto aos 21. Depois de três assistências, foi a vez de Hazard deixar o dele. Ele cobrou falta com perfeição no contrapé de Caballero, que nem se mexeu. Cinco minutos depois, o Chelsea desperdiçou boa chance de fazer o quinto. Traore sofreu pênalti de Demichelis. Oscar foi para a cobrança, mas Caballero pulou no canto direito para fazer a defesa.

A goleada foi sacramentada no último minuto da partida. Oscar recebeu na direita e cruzou para a área. Traore, de costas para o gol, cabeceou, a bola subiu, bateu na trave e entrou, enganando Caballero que ficou no golpe de vista. Classificado, o Chelsea agora aguarda o sorteio deste domingo para saber quem enfrentará na próxima fase.

Outros dois jogos da Copa da Inglaterra aconteceram neste domingo e os visitantes levaram a melhor. O Crystal Palace venceu o Tottenham por 1 a 0, com um gol de Martin Kelly, e avançou às quartas.

O West Ham, também na casa do adversário, goleou o Blackburn por 5 a 1, de virada. os anfitriões saíram na frente com Ben Marshall. Mas Moses, Payet (dois) e Emenike (dois) garantiram a classificação dos visitantes.