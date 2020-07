Willian marca duas vezes, mas Chelsea leva gol no fim e perde do West Ham

O meia-atacante Willian brilhou com a camisa do Chelsea nesta quarta-feira. Mas seus dois gols foram ofuscados por uma atuação surpreendente do West Ham, que levou a melhor no clássico londrino ao vencer por 3 a 2, em casa, pelo Campeonato Inglês. O terceiro gol foi marcado aos 43 minutos do segundo tempo.

Com o tropeço, o Chelsea perdeu a chance de alcançar o terceiro posto da tabela do Inglês. Terá agora que se contentar com seus 54 pontos, na quarta colocação, sob a ameaça do Manchester United, que tem 52 e ocupa a quinta posição. Já o West Ham chegou aos 30 pontos, subiu para o 16º lugar e se afastou da zona de rebaixamento.

O duelo londrino foi marcado pela boa atuação de Willian. Ele foi o autor dos dois gols dos visitantes, ambos em lances de bola parada. O desempenho pode ser decisivo para o jogador da seleção brasileira. O meia só tem contrato até o fim desta temporada. E ainda negocia uma possível renovação, embora exija tempo de vínculo maior do que deseja a diretoria do Chelsea.

No equilibrado confronto na casa do West Ham, o time anfitrião parecia começar melhor, quando balançou as redes aos 34 minutos. Mas o gol de Tomas Soucek acabou sendo anulado. Para piorar, logo na sequência o Chelsea abriu o placar, em cobrança de pênalti. Aos 40, Willian bateu na meia altura, no canto direito do goleiro, e converteu.

Mas, antes do intervalo, o West Ham buscou o empate. Aos 46, após cobrança de escanteio, Azpilicueta não conseguiu segurar o grandão Soucek, que cabeceou na segunda trave e empatou o jogo.

A virada veio aos 6 minutos da etapa final. Pouco depois de sofrer pênalti não marcado pela arbitragem, Antonio articulou jogada pela direita e completou para as redes, após cruzamento rasteiro de Jarrod Bowen.

Mas o Chelsea não desanimou. E buscou nova igualdade no marcador aos 26. Desta vez, Willian cobrou falta com precisão. A bola acertou a trave e entrou, sem dar chance ao goleiro Lukasz Fabianski.

O empate parecia encaminhado quando o West Ham surpreendeu o Chelsea em rápido contra-ataque. Foi aos 43 minutos, quando Antonio fez grande passe de longa distância para Andriy Yarmolenko, que disparou pelo meio, entrou na área, deu um belo corte no goleiro e bateu no canto.

ARSENAL GOLEIA

Longe dos primeiros colocados, o Arsenal empolgou a torcida nesta quarta ao obter rara goleada nesta temporada, ao aplicar 4 a 0 no Norwich City no Emirates Stadium. O capitão Pierre-Emerick Aubameyang foi o grande destaque da partida, ao balançar as redes por duas vezes. Granit Xhaka e Cedric Soares também marcaram. Criticado nesta retomada do futebol inglês, o zagueiro brasileiro David Luiz jogou os 90 minutos da partida.

Com o resultado, o time londrino chegou aos 46 pontos e figura no sétimo posto, a seis pontos e duas posições do Manchester United, primeiro time dentro da zona de classificação para os torneios europeus da próxima temporada. Já o Norwich é o lanterna, com apenas 21 pontos, virtualmente rebaixado.

Ainda nesta quarta, o Newcastle goleou o Bournemouth por 4 a 1, fora de casa. E o Everton bateu o Leicester City por 2 a 1, em seu estádio. Em terceiro lugar, o time de Leicester estacionou nos 55 pontos, com chances remotas de alcançar o vice-líder Manchester City, dono de 63.