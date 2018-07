Willian marca e Chelsea avança na Copa da Liga Inglesa; Manchester United cai

O Chelsea suou, mas garantiu vaga nas semifinais da Copa da Liga Inglesa nesta quarta-feira. Mesmo atuando em casa e com boa parte de seus titulares, o time londrino teve muitas dificuldades para vencer o Bournemouth por 2 a 1, com direito a gol do brasileiro Willian, que abriu o placar.

O resultado garantiu o Chelsea nas semifinais da Copa da Liga Inglesa, na qual briga pelo sexto título, o primeiro desde 2015. Já o Bournemouth perdeu a chance de conquistar a competição pela primeira vez e terá que se contentar com a luta contra o rebaixamento no Campeonato Inglês.

Apesar da diferença técnica das equipes, o Bournemouth segurou o Chelsea durante boa parte do duelo. Mas aos 12 minutos, viu Willian colocar os donos da casa em vantagem. O brasileiro Kenedy deu ótimo passe de calcanhar para Fábregas, que invadiu a área e tocou para o meia abrir o placar.

Ibe, aos 23, quase deixou tudo igual, mas o Chelsea seguiu melhor e quase fez o segundo aos 28. Batshuayi exigiu boa defesa de Boruc, e Cahill jogou o rebote por cima. Aos 40, Kenedy fez boa jogada pela esquerda, cortou para o meio e encheu o pé, para fora.

Na etapa final, o Bournemouth foi para cima e se tornou mais competitivo. O empate quase veio aos 14, com Mousset, após outra ótima jogada de Ibe. Aos 19, foi a vez de Gosling levar perigo em chute de dentro da área, que passou rente ao travessão.

Ibe, aos 33, arriscou de fora e levou muito perigo ao gol de Caballero. Mas foi já aos 44 que saiu o empate. A defesa do Chelsea afastou mal uma cobrança de lateral para a área, Ibe ficou com a sobra e rolou para Gosling, que chegou batendo de primeira, sem chances para o goleiro argentino.

O jogo parecia destinado à prorrogação, mas o espanhol Morata precisaria de apenas mais um minuto para selar o triunfo do Chelsea. Aos 45, Hazard recebeu na área e deu lindo toque de calcanhar para o atacante, que finalizou na saída do goleiro e fez a festa da torcida.

MANCHESTER UNITED CAI - Se o Chelsea garantiu a vaga no fim, o Manchester United viveu situação oposta e viu a classificação escorrer pelos dedos nos acréscimos. Fora de casa, a equipe de José Mourinho foi surpreendida pelo pequeno Bristol City, da segunda divisão local, e acabou eliminada ao perder por 2 a 1 nesta quarta-feira.

Os três gols da partida aconteceram no segundo tempo. O Bristol saiu na frente, viu o Manchester United buscar o empate, mas marcou o segundo aos 47 do segundo tempo, mantendo-se na briga pelo primeiro título da Copa da Liga Inglesa. Já o Manchester perdeu a chance de lutar pela sexta conquista.

A boa notícia para o Manchester ficou por conta de Ibrahimovic, que marcou pela primeira vez neste retorno ao futebol, após sete meses afastado por uma grave lesão no joelho. Aos 12 minutos do segundo tempo, quando o placar apontava 1 a 0 para o Bristol, o sueco aproveitou falta próxima à área, cobrou no canto do goleiro e deixou sua marca.

Joe Bryan havia sido o responsável por abrir o placar para o Bristol sete minutos antes, em belo chute pelo lado esquerdo da área. E quando o empate parecia garantido, Korey Smith recebeu ótimo lançamento de Taylor, dominou no peito e bateu na saída de Romero para garantir o surpreendente triunfo.