Willian marca e Chelsea derrota o Arsenal por 3 a 0 em amistoso na China

Atual campeão inglês, o Chelsea teve um excelente início de pré-temporada neste sábado. Em amistoso disputado no Estádio Olímpico de Pequim, na China, a equipe venceu o Arsenal com facilidade, por 3 a 0. O primeiro gol da partida foi marcado pelo meia-atacante brasileiro Willian.

Em sua primeira partida na temporada, o técnico italiano Antonio Conte escalou alguns de seus principais jogadores, como os brasileiros Willian e David Luiz, além do goleiro Courtois e do meio-campista Fabregas.

E, aos 40 minutos do primeiro tempo, após um início movimentado de partida, Willian recebeu na entrada da área, pela esquerda, deu um leve corte no zagueiro e bateu cruzado, marcando um bonito gol para o Chelsea.

O sábado, contudo, seria do atacante belga Michy Batshuayi. Apenas dois minutos depois, em jogada semelhante à de Willian, mas pelo lado direito da área, ele marcou o segundo. E, aos quatro do segundo tempo, de fora da área, definiu a boa vitória. As duas equipes, então, trocaram praticamente todos os seus jogadores e a partida caiu de ritmo.

Ainda no continente asiático, mas em Hong Kong, foram disputadas as finais do Premier League Asia Trophy. E o título do torneio amistoso ficou para o Liverpool, que derrotou o Leicester por 2 a 1, de virada.

Destaque para a participação do meia brasileiro Philippe Coutinho, autor do gol da vitória aos 44 minutos do primeiro tempo - Slimani abrira o placar aos 12 e Salah empatara aos 20.

A terceira posição da competição ficou com o Crystal Palace, que também neste sábado derrotou o West Bromwich Albion por 2 a 0.