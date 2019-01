Willian marca golaço, Chelsea derrota Newcastle e encosta no Tottenham no Inglês

O Chelsea ganhou fôlego na briga pelas primeiras posições do Campeonato Inglês ao vencer o Newcastle neste sábado por 2 a 1, em casa, no Stamford Brigde, em Londres, em duelo da 22ª rodada da competição.

O resultado positivo, que deixa o Chelsea há quatro jogos sem derrota, mantém a equipe na quarta colocação, com 47 pontos, a um do Tottenham, que está logo à frente e enfrenta o Manchester United no domingo, e seis a mais que o Arsenal, que vem logo atrás. O Newcastle, com o revés, desceu à zona de rebaixamento e agora ocupa a 18ª posição, com 18 pontos.

Em jogo equilibrado, Willian, que segundo a imprensa espanhola, interessa ao Barcelona, fez a diferença a favor do Chelsea. Ao lado de Pedro e Hazard, o brasileiro liderou a equipe em campo, foi responsável pela criação dos principais lances de perigo e anotou no segundo tempo o gol que garantiu o triunfo ao time mandante.

O gol que abriu o caminho para a vitória saiu dos pés de Pedro, no início do jogo. Em belo lance, o atacante espanhol recebeu preciso lançamento de David Luiz, dominou com categoria e tocou por cobertura na saída do goleiro. Atrás no placar, o Newcastle não precisou atacar muito para chegar ao empate. O zagueiro Clark marcou de cabeça e deixou tudo igual no final da primeira etapa.

Depois de enfileirar chances perdidas, o Chelsea venceu a fechada defesa rival com Willian. Em lance individual, o meia, ao seu melhor estilo, clareou para a direita e acertou um lindo chute no ângulo esquerdo. No final, a equipe treinada pelo italiano Maurizio Sarri sofreu alguma pressão do rival, mas segurou o resultado.

No próximo sábado, às 15h30, o Chelsea volta a campo para encarar o Arsenal no clássico londrino. O duelo, válido pela 23ª rodada, será disputado na casa do rival, o Emirates Stadium.