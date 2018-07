Willian marca no fim e Chelsea derrota Everton pelo Inglês

Willian viveu dia de herói no Chelsea nesta quarta-feira no Stamford Bridge. O meia brasileiro marcou o gol da suada vitória que manteve o time londrino em situação tranquila na liderança do Campeonato Inglês. Ele mandou para as redes aos 43 minutos do segundo tempo, após forte pressão dos anfitriões, e garantiu o triunfo sobre o Everton por 1 a 0.

Após ser decisivo, Willian foi "premiado" com uma substituição pelo técnico José Mourinho. Ao deixar o gramado, para a entrada de Gary Cahill, o brasileiro foi ovacionado pela torcida inglesa, que pôde enfim comemorar a vitória depois de um jogo duro nesta quarta.

Chelsea e Everton fizeram um duelo equilibrado desde o início, com boas chances de gols para os dois lados. Pelos visitantes, o atacante Lukaku desperdiçou duas grandes oportunidades, defendidas pelo inspirado goleiro Petr Cech. Pelo Chelsea, Matic chegou a balançar as redes nos minutos finais, mas o árbitro assinalou correto impedimento.

Depois do lance perdido e da pressão intensa, o time da casa conseguiu marcar o único gol do confronto aos 43, quando o Everton já se segurava na retranca como podia. Willian arriscou de fora da área, em finalização rasteira, e viu a bola passar entre as pernas do zagueiro rival antes de entrar no cantinho esquerdo do gol de Tim Howard.

Com mais este triunfo, o Chelsea alcançou os 59 pontos, mantendo os sete de vantagem sobre o Manchester City, que também venceu nesta quarta. O vice-líder goleou o Stoke City por 4 a 1, com dois gols de Sérgio Agüero, um deles de pênalti. James Milner e Samir Nasri, ambos no segundo tempo, aumentaram a contagem.

Ainda sonhando com o título, o Manchester United também somou três pontos. Venceu o Burnley por 3 a 1, com dois de Chris Smalling. Robin van Persie anotou o terceiro, de pênalti, nos minutos finais. A vitória levou o United aos 47 pontos, ainda distante do líder Chelsea.

Já o Southampton, que tenta surpreender os favoritos, perdeu grande chance de se manter no Top 3 nesta quarta, ao ficar no 0 a 0 com o West Ham, em casa. A equipe de menor expressão soma agora 46 pontos, um logo atrás do poderoso Manchester United.

Fechando a rodada, Crystal Palace e Newcastle empataram por 1 a 1, enquanto o West Bromwich bateu o Swansea City pelo placar de 2 a 0.