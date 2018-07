Willian minimiza titularidade na seleção e diz que não está garantido na Copa

Escalado nesta terça-feira como titular no treino da seleção brasileira, na vaga geralmente ocupada por Neymar, poupado dos próximos dois amistosos do time nacional, o meia-atacante Willian minimizou o posto e até mesmo a constante presença nas convocações de Tite. Para o jogador do Chelsea, sua presença não está garantida na Copa do Mundo da Rússia.

"Não me sinto garantido. Sempre que estamos na seleção, precisamos provar a cada convocação", destacou Willian, que deve ser titular no amistoso de sexta-feira, às 7h05 (horário de Brasília), em Melbourne, na estreia do técnico Jorge Sampaoli à frente da seleção argentina, e contra a Austrália na próxima semana. "Sempre que venho procuro fazer meu melhor, provar por que fui convocado."

O meia-atacante também assegurou que a possível titularidade não muda sua expectativa para os próximos duelos. "Dessa vez não será nada diferente. Se eu começar jogando, se eu entrar depois, seja o que o professor Tite optar por fazer, eu vou buscar sempre fazer o meu melhor", reiterou.

Preocupado em se garantir na Copa de 2018, Willian avaliou que precisa, especialmente, ser constante durante a próxima temporada pelo Chelsea. "O que vai dizer se vou para a Rússia ou não será o dia-a-dia no meu clube. Se estiver bem no clube, atuando bem, jogando em alto nível, mantendo uma regularidade alta, com certeza terei grande chance de ir ao Mundial."

A briga por um espaço entre os convocados da Copa, acrescentou o jogador, é positiva e tende a aumentar a qualidade da equipe de Tite. "O importante é que a seleção tem um grupo forte, com jogadores qualificados, e a briga sempre será sadia, cada um brigando pelo seu espaço", finalizou Willian.