Willian não vê favoritismo entre Corinthians e Palmeiras

Destaque da classificação corintiana para as semifinais do Campeonato Paulista, marcando o gol da vitória por 2 a 1 sobre o Oeste, o atacante Willian optou por usar a velha premissa de que "em clássico não tem favorito" para analisar o confronto diante do Palmeiras, que dará uma vaga na decisão da competição.

"Fizemos por merecer e estamos nas semifinais. Agora, vamos estudar bem a equipe do Palmeiras para que possamos fazer um belo jogo. Não tem favoritismo, não. São duas grandes equipes. Temos um grande grupo, que tem feito uma bela campanha, assim como o Palmeiras", declarou o jogador, em entrevista nesta segunda à RedeTV!.

O confronto será no próximo final de semana, mas o local da partida ainda não foi anunciado pela Federação Paulista de Futebol, fato que ocorrerá nesta segunda. O Palmeiras possui o mando de campo, mas não quer levar o jogo para o Pacaembu, onde vem atuando, pois o local é considerado "a casa" do Corinthians.

"Indiferentemente de onde for o jogo, temos que estar concentrados, manter o foco e tentar vencer o Palmeiras, com todo o respeito", acrescentou.

