Willian recebe visto e assina por 5 anos com o Chelsea

LONDRES - O meia Willian se tornou formalmente jogador do Chelsea nesta quarta-feira ao receber um visto de trabalho para atuar no futebol inglês. Assim, o brasileiro, contratado junto ao Anzhi Makhachkala, assinou contrato por cinco anos com o clube londrino e recebeu a camisa de número 22, que usará no seu novo time.

"Estou muito feliz por estar aqui, foi um sonho meu vir e jogar aqui", disse Willian, que se mostrou empolgado para trabalhar com o técnico José Mourinho. "O Chelsea é um dos melhores clubes do mundo, e agora eu vou jogar com um dos melhores treinadores do mundo, por isso estou muito feliz e ansioso por isso", disse.

Willian chegou a negociar a sua transferência para o Tottenham, que teria oferecido 30 milhões de libras (aproximadamente R$ 111 milhões) ao Anzhi por ele, de acordo com a imprensa inglesa, mas acabou mesmo se transferindo para o Chelsea, que vai pagar 32 milhões de libras (R$ 118 milhões), também segundo informações da mídia britânica.

Formado nas categorias de base do Corinthians, Willian foi contratado pelo Shakhtar Donetsk em 2007, sendo negociado com o Anzhi em janeiro deste ano. Agora, foi vendido ao time inglês, depois do dono da equipe russa decidir reduzir os investimentos e negociar os principais jogadores.

Willian chamou a atenção do Chelsea ao marcar dois gols no Stamford Bridge na derrota do Shakhtar para o time londrino por 3 a 2, pela Liga dos Campeões, na última temporada. Agora, ele vai atuar pelo Chelsea e terá a companhia dos também brasileiros David Luiz, Ramires e Oscar.