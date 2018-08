Willian renova contrato com o Palmeiras até dezembro de 2021

O atacante Willian assinou nesta terça-feira um novo vínculo com o Palmeiras. Contratado no começo do ano passado, após deixar o Cruzeiro, o jogador tinha acordo para jogar até 2019, porém já fechou a renovação antecipada. Agora ele tem a permanência no clube assegurada por mais duas temporadas, até dezembro de 2021.

Artilheiro do time no ano passado com 17 gols e jogador do time com mais partidas nesta temporada, 44, Willian comemorou a renovação. "Desde o meu primeiro dia aqui, fui muito bem tratado por todos e me identifiquei bastante com o clube. Essa renovação significa muito pra mim porque é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. Temos objetivos importantes na temporada e continuarei me dedicando de corpo e alma para irmos em busca de todos eles", disse.

Willian tem 14 gols e oito assistências pela equipe nesta temporada. À frente dele nesses dois fundamentos estão apenas Borja, autor de 17 gols, e Lucas Lima, que deu dez passes para os colegas marcarem. O atacante camisa 29 chegou ao Palmeiras em uma negociação que envolveu como contrapartida a ida do meia Robinho para a equipe mineira.