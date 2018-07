Willian revela incômodo e pode desfalcar o Cruzeiro no domingo Willian desfalcou o Cruzeiro no empate por 2 a 2 diante do Atlético-PR, na última quarta-feira, por suspensão. Sua volta era dada como certa para a partida contra o Fluminense, domingo, no Mineirão, mas agora ele pode voltar a ser desfalque. Isso porque o próprio atacante revelou nesta quinta-feira que está sentindo um incômodo muscular.