Willian se diz pronto para ser protagonista junto com Neymar

Elogiado pela técnico Dunga, que chegou a dizer que ele pode dividir o protagonismo na seleção brasileira com o craque Neymar, o meia Willian, do Chelsea, se diz preparado para isso. O jogador disse que ambos têm semelhanças na forma de jogar e acredita poder ajudar bastante nos momentos em que o atacante do Barcelona estiver muito marcado.

"Estou pronto. E porque o meu estilo de jogo é um pouco parecido com o do Ney, de driblar, partir para cima do adversário", disse Willian depois do amistoso em que o Brasil venceu Honduras por 1 a 0, quarta-feira à noite, no Beira-Rio.

Para Willian, Neymar é uma referência na seleção brasileira, mas a responsabilidade não pode ficar apenas com ele. "Sem dúvida nenhuma estou pronto para dividir (a responsabilidade das ações ofensivas) com ele, mas tem outros jogadores que podem fazer isso", considera, citando Phillipe Coutinho, Diego Tardelli e Fred.

Willian jogou o primeiro tempo contra os hondurenhos, período em que foi o melhor em campo. Quase todas as melhores jogadas do Brasil tiveram sua participação. E ele garante sentir-se bastante à vontade na seleção. "Eu não tenho problema nenhum em jogar pelo meio, cair pela esquerda, direita. Faço isso no Chelsea também e o Dunga dá essa liberdade para a gente se movimentar."

A seleção brasileira treina nesta quinta-feira à tarde no hotel em Viamão onde está concentrada. A manhã é livre. O lateral-direito Danilo deixará o grupo durante o dia. Ele foi cortado do grupo que disputará a Copa América por causa de contusão no tornozelo direito. Continuará o tratamento no Real Madrid, seu novo clube. Para o seu lugar, Daniel Alves foi chamado.