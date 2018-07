Willian se diz surpreso por artilharia no Palmeiras nesta temporada

Falar no papel de artilheiro do Palmeiras na temporada é uma missão inesperada para o atacante Willian. O jogador admitiu nesta segunda-feira estar surpreso com o posto na equipe, pois apesar dos 15 gols marcados em 43 partidas na temporada, a expectativa era para que outro colega de time ocupasse o cargo de goleador, o colombiano Miguel Borja, trazido por cerca de R$ 33 milhões.

"Sinceramente não (esperava sem artilheiro). Fui contratado pelo bom trabalho que fiz nas equipes que passei, principalmente no Cruzeiro. Cheguei com a expectativa muito grande, muito honrado, muito feliz por estar no Palmeiras, com a grandeza que o clube tem. Sabia da concorrência, da dificuldade, mas também acreditava no meu potencial", comentou Willian em entrevista ao SporTV nesta segunda-feira.

Willian foi decisivo no clássico contra o São Paulo, no último domingo, ao marcar duas vezes e dar uma assistência na vitória por 4 a 2, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro. A atuação marcante fez o jogador refletir o quanto a experiência lhe ajudou a evoluir e a ser útil para o clube. "Pela idade, a gente vai amadurecendo. Antes, eu ficava correndo que nem um maluco. Hoje, eu consigo me posicionar melhor, consigo enxergar o jogo melhor dentro de campo", disse.

O jogador disse esperar para que o colega de time Borja possa render o esperado e acalmar as críticas vindas da torcida. "O Borja tem um potencial enorme, fez um grande trabalho no Atlético Nacional. Chegou com um peso muito grande, por tudo que ele fez. Ele vai ter o momento dele, ele vai poder se destacar, jogar o futebol que sabe. Ele está trabalhando forte. Tenho certeza de que todos no grupo têm confiança nele, e ele vai dar muitas alegrias aos palmeirense", afirmou.