Willian sente dores no púbis e desfalca o Cruzeiro na Venezuela

O Cruzeiro terá um desfalque no banco de reservas para enfrentar o Mineros, quarta-feira, na Venezuela, pela Copa Libertadores. Nesta segunda, o clube brasileiro confirmou que o meia-atacante Willian sequer embarca com o elenco, por conta de dores no púbis. O técnico Marcelo Oliveira, entretanto, já havia confirmado que Alisson será o titular.

Na última atividade de preparação em solo brasileiro, o treinador montou o time que ele já havia escalado na sexta-feira, com Fábio; Mayke, Léo, Paulo André e Mena; Willian Farias, Henrique, Alisson, Marquinhos e Arrascaeta; Leandro Damião. O único titular que não joga é Williams, que dá lugar a Willian Farias.

Rival sem técnico - Na noite desta segunda-feira, Mineros anunciou a demissão do treinador Marco Mathías. Antonio Franco, assistente técnico da equipe, vai trabalhar como técnico interino contra o Cruzeiro. O Mineros tem um ponto em dois jogos no Grupo 3 da Libertadores e ocupa apenas o oitavo lugar no Campeonato Mineiro.