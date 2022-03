Willian sente dores no quadril e pode desfalcar o Corinthians contra o São Paulo

Um dos jogadores mais regulares do Corinthians, Willian poderá ficar de fora da partida semifinal do Campeonato Paulista, domingo, às 16 horas, diante do São Paulo, no Morumbi. O meia teve de ser substituído no segundo tempo do jogo com o Guarani, quinta-feira, na Neo Química Arena, por causa de dores no quadril e preocupa o técnico Vitor Pereira.

Habilidoso e muito acionado pelo lado esquerdo do ataque corintiano, Willian tem sido alvo de muitas faltas. Ao mesmo tempo, é o meio-campista que mais cria oportunidades para a equipe.

Outro jogador do Corinthians que tem sua utilização em dúvida no clássico é o atacante Mantuan, que sente dores fortes no joelho direito. O jogador, uma das opções para compor o banco de reservas, foi submetido recentemente a três cirurgias em cada joelho

Tanto Willian como Mantuan não foram a campo no treino desta sexta-feira, assim como todos os outros que estiveram em campo no empate com o Guarani no tempo normal e na vitória por pontos.

Vítor Pereira vai definir a escalação do Corinthians após o treino deste sábado no CT Joaquim Grava. Vale lembrar que a única vantagem na semifinais é o mando de campo. Em caso de empate nos 90 minutos, a decisão da vaga na final será nos pênaltis.