Willian tem lesão na costela e vai desfalcar o time do Cruzeiro

Autor do gol do Cruzeiro na vitória por 1 a 0 sobre o Santos, quarta-feira à noite, no Mineirão, o meia Willian é mais um no departamento médico do clube. Nesta quinta, o clube anunciou que o jogador desta com uma fratura na costela e foi afastado dos treinamentos, sem prazo para voltar a trabalhar com o grupo.

Ainda de acordo com o clube, Willian, que saiu no decorrer da partida devido às dores nas costas, passou por exame de raio X nesta quinta, em Belo Horizonte, e teve constatada uma fratura na costela. É de praxe, por parte do Cruzeiro, não estipular prazo para o retorno dos atletas machucados.

A sequência de jogos já fez o técnico Marcelo Oliveira perder o zagueiro Manoel e o meia Alisson, entregues ao departamento médico. Marquinhos, que já jogou pelo Vitória na Copa do Brasil, também é desfalque nesta competição. Assim, se Willian não puder enfrentar o Santos, quarta-feira que vem, na Vila Belmiro, Julio Baptista, Dagoberto e Marlone devem disputar a sua posição.