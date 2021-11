Willian inicia período de transição no Corinthians e se aproxima de retorno

O Corinthians deve ter um importante reforço para a reta final do Brasileirão. O meia Willian participou do aquecimento com bola com os companheiros na reapresentação do time nesta segunda-feira pela manhã, que aconteceu no CT Joaquim Grava. O jogador está em fase final de recuperação de lesão no músculo posterior da coxa esquerda e iniciou o período de transição com a preparação física - retornará aos poucos aos treinos com o grupo.

Após a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza no último sábado, os atletas do Corinthians se reapresentaram e iniciaram uma preparação que será de dois dias para o próximo jogo, contra o Atlético-MG, já na próxima quarta-feira, no estádio do Mineirão, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Os jogadores que atuaram por mais de 45 minutos na última partida fizeram um aquecimento e, na sequência, foram para a parte interna do CT para realizar um trabalho regenerativo. A exceção foi o meia Renato Augusto, que não chegou a ir ao gramado e ficou com os fisioterapeutas do time durante todo o dia. Apesar de demandar maiores cuidados, o meia não deverá ser problema para o jogo de quarta. Fora o desgaste físico, o atleta não possui lesão.

Quem passa a ser desfalque é o colombiano Cantillo, autor do gol da vitória corintiana na última partida. O jogador se apresentou à seleção colombiana para a disputa das eliminatórias para a Copa do Mundo. A Colômbia enfrenta o Brasil na próxima quinta-feira.

Após o aquecimento, Sylvinho comandou um treino de perde e pressiona. Depois, separou os atletas em dois times e organizou um treinamento coletivo em campo reduzido. O Corinthians volta a treinar na manhã desta terça-feira, antes de viajar para Belo Horizonte.

A provável escalação do Corinthians para a partida contra o Atlético-MG é: Cássio; Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos; Gabriel, Du Queiroz e Giuliano; Róger Guedes, Gabriel Pereira e Renato Augusto.

Vindo de duas vitórias seguidas, sobre Chapecoense e Fortaleza, ambas por 1 a 0, o Corinthians briga por uma vaga na próxima Copa Libertadores. No momento, o time Alvinegro é o sexto colocado do Brasileirão, com 47 pontos ganhos.