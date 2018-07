Willian treina e pode voltar ao Palmeiras diante do Flamengo

O atacante Willian poderá ser o reforço do Palmeiras no domingo, contra o Flamengo, no Allianz Parque, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante participou da maior parte do treinamento com bola em campo reduzido nesta sexta-feira na Academia de Futebol.

A última partida de Willian foi na vitória sobre a Ponte Preta por 2 a 0 no Pacaembu, no dia 19 de outubro, quando sofreu um edema na coxa direita. O artilheiro da equipe na temporada esteve ausente das últimas quatro partidas. Havia a expectativa de que ele fosse relacionado para os jogos com Corinthians e Vitória, mas não atingiu os níveis físicos ideais.

Para o jogo de domingo, o técnico Alberto Valentim também terá Deyverson à disposição. Borja está com a seleção colombiana.

Nesta sexta-feira, apenas Keno, Bruno Henrique e Erik, titulares em Salvador, foram a campo. O restante do time que enfrentou o Vitória ficou na parte interna da Academia de Futebol.

O lateral Egídio, multado pela diretoria após responder às ofensas de um torcedor no Aeroporto de Guarulhos na quinta-feira, foi liberado para resolver questões pessoais em Belo Horizonte e não participou da entrevista. De acordo com o Valentim, ele voltará às atividades na segunda-feira.