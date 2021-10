Willian treina e se diz ansioso para rever torcida do Corinthians nesta terça

O reencontro da torcida do Corinthians com o Willian deve acontecer nesta terça-feira, na partida contra o Bahia, pela 24ª rodada do Brasileirão. O meia treinou normalmente nesta segunda, foi relacionado para a partida pelo técnico Sylvinho e disse estar ansioso para rever o "12º jogador" do time.

"A expectativa é grande de poder ter nosso torcedor ao nosso lado novamente. A gente espera fazer um grande jogo com o 12º jogador nos apoiando, isso vai ajudar muito nos jogos. Às vezes encontramos momentos de dificuldades, e tendo o torcedor nos incentivando e apoiando, ajuda muito. Espero que amanhã (terça) possa ser um dia especial com a volta deles, e que a gente possa dar de presente essa vitória", declarou o meia.

Principal reforço do Corinthians para esta temporada, Willian era dúvida porque sentiu um incômodo na coxa esquerda no empate por 2 a 2 com o Red Bull Bragantino, no sábado. Mas, nesta segunda, a dúvida foi resolvida porque o jogador pôde treinar sem demonstrar nenhum incômodo ou dor.

Contratado no fim de agosto, o meia vai reencontrar a torcida pela primeira vez nesta terça. Espera-se cerca de 15 mil corintianos na Neo Química Arena, em São Paulo. Os estádios do estado passam a poder receber torcedores parcialmente a partir desta segunda-feira, segundo decisão do governador João Doria.

Outro que vai reencontrar a torcida será Jô. O atacante ainda não jogou com o apoio da torcida desde que voltou ao clube, em junho do ano passado. Na ocasião, já durante a pandemia, as restrições impediram a presença dos fãs nos estádios brasileiros.

"Estou ansioso. Desde a minha volta, não tive a oportunidade de jogar com a torcida. A saudade é grande para que nesta volta possamos fazer uma grande partida. Estou retornando também de uma pequena dor no joelho, estou 100%. Agora a ansiedade vai até amanhã à noite", declarou o atacante. Recuperado, ele também treinou normalmente na tarde desta segunda.

Confira a lista dos relacionados do Corinthians:

Goleiros: Caíque França, Cássio e Matheus Donelli;

Laterais: Fábio Santos, Fagner e Lucas Piton;

Zagueiros: Gil, João Victor e Raul Gustavo;

Meio-campistas: Adson, Cantillo, Du Queiroz, Gabriel, Gabriel Pereira, Giuliano, Gustavo Mantuan, Luan, Renato Augusto, Vitinho, Willian e Xavier;

Atacantes: Gustavo Silva, Jô e Roger Guedes.