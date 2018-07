Willian vê chance para ganhar vaga no Corinthians Emerson foi o herói da vitória corintiana sobre o Santos, quarta-feira, na Vila Belmiro, com um golaço ainda no primeiro tempo de jogo. Mas depois foi expulso e, por isso, não vai poder participar da partida de volta, na próxima quarta. Willian, seu provável substituto, vai entrar em campo com os reservas do Corinthians neste domingo, em Campinas, para pegar a Ponte Preta, e quer aproveitar a chance para garantir a vaga no time titular na Libertadores.