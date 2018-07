Willian vê momento do Cruzeiro arrancar no Brasileiro; Sóbis e Edimar podem jogar O desempenho do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro ainda está muito aquém do que a torcida espera. Com seis derrotas e quatro vitórias em 13 jogos, chegou a hora do time arrancar na competição. Pelo menos esta é a opinião do atacante Willian.