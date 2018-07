Willian vê time corintiano com 'espírito de guerreiro'

"A gente está com espírito de guerreiro, espírito de vencedor, e isso está fazendo toda a diferença. Hoje todo mundo viu aqui um jogo muito difícil, de muita qualidade, um grande jogo, e fico feliz de mais uma vez ter podido ajudar os meus companheiros", comentou o jogador ainda no gramado do Pacaembu.

Com cinco gols na competição mesmo sem ser o homem de área da equipe, Willian prefere ainda não planejar uma possível artilharia do Brasileirão, atualmente com Montillo, que marcou seis vezes. "Isso é consequência do trabalho. Não tenho tantas oportunidades, mas estamos fazendo bem esse papel, marcando, chegando na frente. Dei dois ou três chutes e fui feliz em marcar."

Capitão do time, Chicão não se ilude com a vantagem de seis pontos aberta pelo Corinthians na ponta do Brasileirão. "O time vem crescendo de produção e isso é importante. Temos que respeitar o adversário, manter a humildade, porque não ganhamos nada ainda. Temos que manter os pés no chão", lembrou o zagueiro.