Willian volta aos treinos no Palmeiras e pode jogar em Minas

O atacante Willian participou do treinamento do Palmeiras, nesta sexta-feira, na Academia de Futebol, em São Paulo. Foi a primeira vez que o atacante trabalhou no campo, diante da imprensa, desde que sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda na semifinal diante do Boca Juniors, no estádio Allianz Parque. Com isso, tem chances de ser escalado no duelo diante do Atlético-MG, neste domingo, em Belo Horizonte, pelo Campeonato Brasileiro.

No dia seguinte à partida, o clube informou um prazo de até três semanas para o seu retorno. No começo desta semana, no entanto, ele iniciou os treinos mais intensos na sala de musculação.

Willian é o jogador com mais atuações pelo clube na temporada: 63 em 71 jogos, o que representa 88% das partidas. O número compreende os jogos do atleta pelo Campeonato Paulista (17), Copa Libertadores (10), Copa do Brasil (6), Brasileirão (27) e amistosos durante a Copa do Mundo (3). O camisa 29 é o atleta com mais jogos na temporada dentre todos os jogadores do Brasileirão, ao lado do meia Zé Rafael, do Bahia.

"Sabia que tinha atuado bastante neste ano, mas não tinha notado que esse número de jogos era tão significativo em relação aos clubes da Série A. Fico feliz de ver que estou sendo importante para a equipe, mas o objetivo principal é poder ganhar títulos pelo Palmeiras e espero que a gente termine o ano com a conquista do Campeonato Brasileiro", declarou o jogador por meio de sua assessoria de imprensa.