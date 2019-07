Willian volta após oito meses e lamenta falta de mais um 'golzinho' do Palmeiras

A vitória do Palmeiras sobre o Internacional por 1 a 0, no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, marcou o retorno do atacante Willian aos gramados. O atacante não atuava desde a penúltima rodada do Brasileirão de 2018, quando se machucou ao dar o passe para o gol do título. Ele foi bastante aplaudido pela torcida, que chegou a gritar "Willian Bigode". Willian entrou aos 43 minutos do segundo tempo no lugar de Zé Rafael.

“Desde a notícia da minha lesão, eu tive o apoio de todos. Primeiramente uma gratidão enorme a Deus, a minha família e a todos que fizeram parte da minha recuperação, todo o estafe do clube”, disse o jogador que sofreu grave lesão no joelho.

Sobre a partida, Willian lamentou algumas chances que a equipe desperdiçou principalmente no segundo tempo da vitória sobre o Internacional. "Jogamos com intensidade. Poderíamos ter aproveitado um ou outro contra-ataque. Acho que dava para ter beliscado mais um golzinho", brincou o atacante.

O atacante reconheceu a importância do resultado na busca por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. “Foi uma grande vitória. Sabíamos da dificuldade que iríamos encontrar. A equipe do Internacional é de muita qualidade, uma equipe que compete muito, como a nossa. Conseguimos um placar importante”, diz o atacante.

Atualmente, Deyverson tem sido escalado como titular, com Borja sendo a opção imediata para a posição de centroavante. Willian também pode atuar como atacante aberto pelo lado do campo.

Agora, o Palmeiras volta suas atenções para o Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time terá pela frente o clássico contra o São Paulo no Morumbi. “Agora é colocar o foco no Campeonato Brasileiro, contra o São Paulo. Depois, lá em Porto Alegre, tenho certeza que será um grande jogo e que poderemos sair com a classificação”, afirmou Willian.