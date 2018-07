Willians admite que pode deixar Flamengo

O volante Willians admitiu que pode se transferir para outra equipe no próximo ano. Um dos principais jogadores do Flamengo nas últimas duas temporadas, ele minimizou seu contrato até 2013 e antecipou que não sabe se irá permanecer.

Veja também:

Vítor Saba elogia trabalho de base no Flamengo

"Ainda não sei se vou permanecer. Isso depende de muitas coisas, mas vamos esperar. O que for melhor para mim e para o Flamengo vai acontecer", afirmou o volante, contratado do Santo André no final de 2008.

Sobre a difícil temporada do Flamengo, Willians reconheceu que o ano não foi conforme os jogadores esperavam após conquistar o Brasileirão no ano passado. "Não foi um ano da maneira que esperávamos, com certeza, mas no final conseguimos o nosso objetivo de brigar por uma vaga na Sul-Americana e de permanecer na Série A", comentou.