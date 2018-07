Willians admite sondagem do Fla, mas se diz 'feliz' no Cruzeiro

"Fico feliz pela sondagem do Flamengo. Mostra que venho fazendo um grande trabalho. Não estou sabendo de nada. Os meus empresários comentaram, mas eu tenho contrato com o Cruzeiro até 2017. Estou feliz aqui no clube e quero continuar fazendo um grande trabalho", afirmou o jogador.

Willians foi a novidade do treino do Cruzeiro desta quinta-feira. Ele participou normalmente da maior parte do trabalho sem reclamar de dores. O volante havia perdido as atividades do início da semana em razão de dores no tornozelo direito. Recuperado, deve voltar ao time no duelo com o São Paulo, domingo, no Mineirão.

"Estou tranquilo. Tive uma entorse contra o Goiás. Hoje fui treinar com o grupo e para domingo estarei 100%", garantiu o volante, que cumpriu suspensão na rodada passada, por ter acumulado três cartões amarelos.