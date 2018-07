Willians aposta em sua vocação ofensiva para ajudar Fla

"Devo atuar como um terceiro volante pelo lado direito, mas vou ajudar o Léo Moura. O importante é ficarmos atentos para não tomar sustos", afirmou Willians, que lembrou já ter desempenhado função parecida em 2009, quando o Flamengo conquistou o Campeonato Brasileiro daquele ano.

"Já joguei assim em 2009 e pude ajudar muito o Flamengo. Caso o Luxa (Vanderlei Luxemburgo) opte por me deixar nesta posição, vou fazer de tudo para ajudar mais uma vez. Temos um bom time e estamos preparados. Podemos sair de Potosí com a vitória", enfatizou.

Em Potosí, o Flamengo terá colocada à prova a sua condição física, pois jogará sob os efeitos da altitude de 4.000 metros da cidade boliviana. Por causa disso, a maior parte dos jogadores do elenco flamenguista seguiu já no último dia 16 para Sucre, que fica a 2.750 metros acima do nível do mar, para poder se aclimatar com antecedência. Já um grupo formado por dez atletas hoje considerados reservas, sendo que alguns deles participaram da estreia do time no Campeonato Carioca no último sábado, chegou apenas na última segunda a Sucre.