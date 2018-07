Willians celebra liderança do Inter, mas cobra evolução O Internacional alcançou a liderança do Campeonato Brasileiro com a vitória por 1 a 0 sobre o São Paulo, quarta-feira, em pleno Morumbi. Mesmo com um jogo a mais - atuou nove vezes contra oito da maioria dos adversários -, o time gaúcho comemorou a ascensão na tabela. O volante Willians foi um dos que celebraram, mas ele sabe que ainda é preciso evolução para manter o Inter na ponta.