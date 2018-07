Willians chega ao Inter e assina contrato por 4 anos

A chegada de Willians, inclusive, era esperada desde o início desta semana. Mesmo com o tempo perdido, o jogador já seguiu para Gramado, no interior gaúcho, onde o Inter realiza a sua pré-temporada, sob o comando do técnico Dunga, e local da sua apresentação oficial. Com a contratação de Willians, o Inter espera compensar a saída de Guiñazu, que pediu para ser liberado e retornou ao Libertad, do Paraguai.

O novo reforço do Inter tem 26 anos e foi formado nas categorias do Santo André, onde foi revelado. Ele se transferiu para o Flamengo em 2009, ficando na Gávea até o meio do ano passado, quando foi vendido para a Udinese. No futebol italiano, ele teve poucas oportunidades. Assim, acertou o seu retorno ao Brasil.