Willians e Guilherme são relacionados e podem estrear pelo Corinthians

O meia-atacante Guilherme e o volante Willians podem estrear pelo Corinthians nesta quinta-feira, às 19h30, em Osasco, contra o Audax, pela segunda rodada do Campeonato Paulista. Os dois reforços estão entre os 21 jogadores relacionados pelo técnico Tite para tentar a segunda vitória na competição.

Apesar de só ter apresentado Willians à imprensa na terça-feira, a diretoria do Corinthians corria para registrar o jogador, que está em condições de jogo e fica como opção para o técnico Tite, que também tem Bruno Henrique, Elias e o garoto Maycon para o setor. Já Guilherme, novo camisa 10 do elenco, disputa espaço com Marlone, outro reforço para a temporada.

Em processo de reformulação, o Corinthians tem três quatro reforços (Vilson, Willians, Marlone e Guilherme) e cinco garotos (Matheus Vidotto, Guilherme Arana, Yago, Pedro Henrique e Maycon) entre os relacionados. André, Giovanni Augusto e Fabián Balbuena ainda não estão regularizados.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PELO CORINTHIANS:

GOLEIROS - Cássio, Walter e Matheus Vidotto;

LATERAIS - Edílson, Fagner, Guilherme Arana e Uendel;

ZAGUEIRO - Felipe, Pedro Henrique, Vilson e Yago;

VOLANTES - Bruno Henrique, Elias, Maycon e Willians;

MEIAS - Guilherme, Marlone e Rodriguinho;

ATACANTES - Romero, Danilo e Lucca.