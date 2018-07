Willians está ansioso para jogar no Beira-Rio pelo Inter

PORTO ALEGRE - Na reta final da reforma, o Beira-Rio deve voltar a ser utilizado logo pelo Inter - a reapresentação do elenco depois das férias, na última quarta-feira, já foi no local. E a chance de jogar no estádio empolga os jogadores. É o caso, por exemplo, de Willians, volante que ainda não defendeu o clube gaúcho em casa - foi contratado no começo do ano passado, quando a arena já estava em obras.

"Estou muito feliz de poder fazer a minha estreia no Beira-Rio como jogador do Inter. Espero que possamos conquistar vitórias e títulos", disse Willians, que elogiou a reforma no estádio, um dos 12 que serão utilizados na Copa do Mundo de 2014.

Durante entrevista coletiva nesta quinta-feira, o volante também comentou sobre os elogios que recebeu do novo técnico do Inter, Abel Braga, que disse que ele era o jogador mais importante do grupo. "Fico muito feliz de ele ter falado isso. Se falou é porque conhece a minha capacidade, o jeito que eu jogo e o caráter que tenho. Vou fazer de tudo para corresponder a isso que ele falou. Farei tudo dentro de campo para dar esse retorno a ele", avisou Willians.