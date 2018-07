Willians lembra derrota e alerta Inter para domingo O Internacional vai reencontrar nas semifinais do segundo turno do Campeonato Gaúcho um adversário que o derrotou na fase de classificação desta etapa do torneio. O Veranópolis superou a equipe por 1 a 0 e, por isso, o volante Williams ressaltou a necessidade do time ter uma grande atuação para não ser eliminado.