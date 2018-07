Willians minimiza novo posicionamento no Flamengo

A chegada de Vanderlei Luxemburgo não alterou a condição de titular de Willians no meio-de-campo do Flamengo, mas mudou o seu posicionamento. Antes acostumado a avançar até o ataque, o volante tem atuado mais recuado. Ele garante, porém, que a situação não incomoda e que já desempenhou esta função quando defendia o Santo André.

Veja também:

Diogo treina e deve reforçar Flamengo no clássico

Renato prevê jogo difícil ao Flamengo contra o Vasco

"A mudança não me atrapalha em nada. Ele me colocou ali para eu engrenar de vez. De qualquer maneira, acho que tenho uma certa versatilidade. Posso cumprir outras determinações e garanto uma coisa: farei o que ele pedir, sempre com muita vontade", afirmou.

Após cumprir suspensão automática contra o Internacional, Willians retorna ao Flamengo contra o Vasco. O volante comemora a possibilidade de disputar o clássico carioca, domingo, no Engenhão. "Fico feliz por retornar agora, ainda mais contra o Vasco, e espero fazer tudo o que o professor mandar para ajudar o grupo a conseguir a vitória", disse.