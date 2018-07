Willians minimiza reencontro do Flamengo com Cuca A partida entre Flamengo e Cruzeiro, domingo, em Volta Redonda, vale muito para as duas equipes, que lutam contra o rebaixamento e pelo título do Campeonato Brasileiro, respectivamente, e será especial para alguns personagens. E um deles será o técnico Cuca, que dirigiu o clube da Gávea em 2009 e faturou o título do Campeonato Carioca.