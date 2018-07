Willians não treina com o grupo e Abel mantém o mistério no Inter

O técnico Abel Braga não pôde utilizar o volante Willians no treinamento desta quinta-feira do Internacional, realizado no Parque Gigante, em mais uma etapa da preparação para o clássico com o Grêmio, domingo, no Beira-Rio, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Willians realizou trabalhos especiais ao lado do coordenador de preparação física Élio Carravetta, aumentando o mistério de Abel para o Gre-Nal. Na última quarta-feira, inclusive, o treinador comandou uma atividade fechada no CT do Inter. Certo mesmo é o retorno do volante Aránguiz ao time titular, após se recuperar de uma lesão. Ele deve ficar com a vaga de Alan Patrick ou Wellington.

Em compensação, Abel terá que promover uma alteração na zaga do Inter, pois o zagueiro Paulão Caveirão foi expulso na partida contra o Santos, no último fim de semana, e terá que cumprir suspensão automática. E mesmo que Abel não confirme, Ernando é o favorito para substituí-lo.

O elenco do Inter volta a treinar na manhã desta sexta-feira e encerra a preparação para o Gre-Nal com uma atividade no sábado. Terceiro lugar no Brasileirão, com 25 pontos, o time tentará manter a sua boa fase, afinal, venceu as últimas três partidas no torneio.